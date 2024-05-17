Japonya Milli Takımı 3'te 3 yaptı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.