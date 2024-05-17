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Japonya Milli Takımı 3'te 3 yaptı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:58
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Japonya Milli Takımı 3'te 3 yaptı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.

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