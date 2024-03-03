Haberler Voleybol Karayolları - Galatasaray Daikin: 0-3 | MAÇ SONUCU (Vodafone Sultanlar Ligi)

Karayolları - Galatasaray Daikin: 0-3 | MAÇ SONUCU (Vodafone Sultanlar Ligi)

Son dakika spor haberleri... Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 16:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karayolları - Galatasaray Daikin: 0-3 | MAÇ SONUCU (Vodafone Sultanlar Ligi)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Engin Duman

Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Fatma Beyaz, Eggleston, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Setler: 19-25, 26-28, 20-25

Süre: 82 dakika (23, 33, 26)

DİĞER
Yeşilçam'ın en güzeli Gülşen Bubikoğlu geçmişe yolculuk yaptı! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!
Başkan Erdoğan Muğla'da önemli açıklamalarda bulunuyor
İngiliz devi Hatay maçında o yıldızı izledi!
Konyaspor'dan kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Efeler'de 6 maç var
VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihi
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2024? | Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
HALKA ARZ TAKVİMİ MART 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mart ayı halka arz tarihleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? 16:16
Futbolda devrim gibi kararlar! IFAB 3 kural birden getiriyor Futbolda devrim gibi kararlar! IFAB 3 kural birden getiriyor 15:44
Adanaspor nefes aldı! Adanaspor nefes aldı! 15:33
Başakşehir 3 puanı tek golle aldı! Başakşehir 3 puanı tek golle aldı! 15:30
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:29
Fırtına'nın Alanya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Alanya kafilesi açıklandı! 15:22
Daha Eski
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 15:11
Flaş derbi sözleri! "Benim için kilit oyuncu..." Flaş derbi sözleri! "Benim için kilit oyuncu..." 14:39
Inter - Genoa maçı ne zaman? Inter - Genoa maçı ne zaman? 12:53
Başakşehir - Samsunspor | CANLI Başakşehir - Samsunspor | CANLI 12:51
Ali Çamlı: Sezon sonu her şeyi açıklayacağım Ali Çamlı: Sezon sonu her şeyi açıklayacağım 12:42
Beşiktaş - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu Beşiktaş - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu 12:07