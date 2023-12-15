Yarı finaldeyiz

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'dan Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlı temsilcimiz, yarı finale yükseldi. Grupta ikinci yenilgisini yaşayan Gerdau Minas ise elendi. Eczacıbaşı, 2. ve son maçında bugün TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.

VAKIF'IN RAKİBİ SAMBACILAR

Temsilerimizden VakıfBank da önceki günkü ilk karşılaşmasında Vietnam'ın Sport Center 1 takımını 3-0 mağlup edip, organizasyona galibiyetle başlamış ve yarı finale adını yazdırmıştı. Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında bugün TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla kozlarını paylaşacak. Dev maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.