Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit Gerdau Minas'ı 3-0 yendi!

Eczacıbaşı Dynavit Gerdau Minas'ı 3-0 yendi!

Son dakika spor haberleri... FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit Gerdau Minas'ı 3-0 yendi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaştı.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 yendi. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.

Turnuvada üç kıtadan 6 takım mücadele ediyor. Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

DİĞER
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, birinci çıkar mı? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe’nin gruptan lider çıkma senaryoları...
Son dakika: 3 maddede rekor üstüne rekor: Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolara yükseldi
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor!
F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Gerdau Minas!
Vakıf set vermedi
Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Aralık Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten transfer açıklaması Özbek'ten transfer açıklaması 16:43
Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman? Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman? 16:39
TBF'den maçlarda siyah kurdele kararı! TBF'den maçlarda siyah kurdele kararı! 16:35
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! 16:16
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:59
Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı... Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı... 15:57
Daha Eski
Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı! Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı! 15:56
F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? 15:53
Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı 15:46
Yiğido'da hedef RAMS Başakşehir! Yiğido'da hedef RAMS Başakşehir! 15:46
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? 15:38
Anadolu Efes'ten kadroya takviye! Anadolu Efes'ten kadroya takviye! 15:28