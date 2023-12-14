Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaştı.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-0 yendi. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.

Turnuvada üç kıtadan 6 takım mücadele ediyor. Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.