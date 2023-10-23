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Derbi Halk'ın

Son sıradaki Spor Toto'yu set vermeden geçti. Efeler Ligi'nin başkent derbisinde Spor Toto'yu 3-0'la geçen Halkbank 2'de 2 yaparak zirve mücadelesini sürdürdü. Spor Toto dibe demir attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Derbi Halk'ın

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta karşılaşmasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. Halkbank, 76 dakika süren başkent derbisinin setlerini; ; 25-23, 25-11 ve 25-18 aldı. Ligde 2'de 2 yapan 5 ekipten birisi olan Halkbank, lider Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ardından puan cetvelinde 3'üncü sırada bulunuyor. Diğer iki namağlup takım Galatasaray ve Alanya Belediyesi de averajla arkalarından geliyor. Sezonun ilk iki haftasını galibiyet alamadan kapatan; Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Rams Global Cizre Belediyesi, Bigadiç Belediyesi ve Spor Toto, ligin sırayla ligin dibine demir attılar.

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