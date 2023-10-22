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Vakıfbank geçit vermedi

Ligin 3. haftasında 25-12, 25 ve 25-16’lık setlerle kazanan Vakıfbank 3’te 3 yaptı... 11 sayıyla dikkat çeken Gabi, maçın en skorer ismi oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Vakıfbank geçit vermedi

Vodafone Sultanlar 3. hafta mücadelesinde VakıfBank Galatasaray Daikin'i ağırladı. Sarı-siyahlılar mücadeleyi set vermeden kazanarak ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, set boyunca üstünlüğünü koruyarak 25-12'lik skorla öne geçti. İkinci sette de vites düşürmeyen sarı-siyahlılar, 25-15'le maçı 2-0'a getirdi.

SIRA ECZACIBAŞI'NDA

Son set çekişmeli başlasa da VakıfBank yine ağırlığını koymayı başardı ve seti 25-16, maçı 3-0 kazandı. VakıfBank'ta Gabi 11 sayıyla günün en skorer ismi olurken; Zehra Güneş, Jordan Thompson ve Bianca Busa 9, Bahar Akbay ise 8 sayı kaydetti. VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 25 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak. Galatasaray Daikin ise salı günü Sarıyer ile karşılaşacak.

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