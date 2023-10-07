Türkiye - Mısır : 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk iki setini, 25-21 ve 25-18'lik skorla Türkiye hanesine yazdırdı. Fakat Mısır, 3. seti 25-20 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Ay-yıldızlılar, 5-0 geriye düştüğü 4. seti 25-23 kazanarak gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Mısır ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

İlk 2 şansı bulunmayan Türkiye, 7. ve son maçını yarın TSİ 07.00'de Tunus ile yapacak.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Yiğit, Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Arda (Volkan (L), Berkay (L), Adis, Yasin, Yunus Emre, Enes

Mısır: Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla (Hassan (L), Khater, Omar, Ellakany)

Setler: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23

Süre: 1 saat 43 dakika