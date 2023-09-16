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Filenin Sultanları Porto Riko'yu 3-0 ile geçti!

Son olarak Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Olimpiyat elemeleri kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. Oldukça rahat bir maç çıkaran Filenin Sultanları maçı 3-0 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 08:50
Filenin Sultanları Porto Riko'yu 3-0 ile geçti!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan karşılaşma, Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

1. SET: :

Türkiye: 25

Porto Riko: 19

2. SET:

Türkiye: 25

Porto Riko: 16

3. SET:

Türkiye: 25

Porto Riko: 14

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

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