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"Bulutların üstünde gibiyim"

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyonlukla ilgili duygularını paylaştı. 'Bulutların üstünde yaşıyormuşum gibi hissediyorum' diyen tecrübeli oyuncu, "Turnuvadan döndükten sonra başarımızı daha iyi anladım. İnanılmaz bir rahatlık var içimde" sözlerini sarf etti. Heykelinin dikilmesiyle ilgili de konuşan kaptan, "Bir şey söylemem doğru olmaz. Tabii ki herkes ister ama zaman her şeyi gösterir" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
"Bulutların üstünde gibiyim"
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyonlukla ilgili duygularını paylaştı. 'Bulutların üstünde yaşıyormuşum gibi hissediyorum' diyen tecrübeli oyuncu, "Turnuvadan döndükten sonra başarımızı daha iyi anladım. İnanılmaz bir rahatlık var içimde" sözlerini sarf etti. Heykelinin dikilmesiyle ilgili de konuşan kaptan, "Bir şey söylemem doğru olmaz. Tabii ki herkes ister ama zaman her şeyi gösterir" dedi.
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