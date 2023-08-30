Türkiye - Polonya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor.
Millilerin çeyrek final müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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CANLI SKOR
1. set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
2. set oynanıyor: TÜRKİYE 0-0 POLONYA
TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Türkiye - Polonya maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.