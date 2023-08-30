Haberler Voleybol Türkiye - Polonya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

Türkiye - Polonya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Filenin Sultanları ile Polonya karşı karşıya geliyor. Milliler yarı finale yükselmek için Polonya engeli geçmek istiyor. Türkiye - Polonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:00
Türkiye - Polonya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor.

Millilerin çeyrek final müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉TÜRKİYE - POLONYA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

CANLI SKOR

1. set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

2. set oynanıyor: TÜRKİYE 0-0 POLONYA

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Türkiye - Polonya maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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