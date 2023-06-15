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Voleybol Milletler Ligi | Polonya-Türkiye maçı (CANLI)

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Polonya ile karşı karşıya geliyor. Polonya - Türkiye maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:40
Voleybol Milletler Ligi | Polonya-Türkiye maçı (CANLI)

Yeni antrenör Daniele Santarelli'yle ve milli takım kadrosuna katılan Melissa Vargas'la birlikte bu sezonki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı 2. etaba Hollanda galibiyetiyle girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ilk etabını lider bitiren ve namağlup rakibi Polonya'yla karşılaşıyor.

Polonya-Türkiye Voleybol Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 6. maçında saat 12.00'de Polonya ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

POLONYA - TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE📺

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