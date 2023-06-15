Voleybol Milletler Ligi | Polonya-Türkiye maçı (CANLI)

Yeni antrenör Daniele Santarelli'yle ve milli takım kadrosuna katılan Melissa Vargas'la birlikte bu sezonki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı 2. etaba Hollanda galibiyetiyle girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ilk etabını lider bitiren ve namağlup rakibi Polonya'yla karşılaşıyor.



Polonya-Türkiye Voleybol Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 6. maçında saat 12.00'de Polonya ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.



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