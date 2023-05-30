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VakıfBank Kübra Akman ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... VakıfBank'ta Egonu'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. 2013'ten bu yana kariyerini sarı-siyahlılarda sürdüren Kübra Akman, takımıyla yollarını ayırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 15:33
VakıfBank Kübra Akman ile yollarını ayırdı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kübra Akman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2013'ten bu yana formamızı giyen ve VakıfBank ailesinin değerlerini en güzel şekilde temsil eden isimlerden Kübra Akman'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı formayla çok değerli performanslara imza attığı kariyerinde Kübra; 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kariyerinin yeni sayfası için iyi dileklerin sunulduğu milli oyuncuya kulüp kapılarının her zaman açık olduğu da kaydedildi.

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