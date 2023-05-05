VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren Fenerbahçe Opet, ligi ikinci sırada noktalayan VakıfBank'a konuk oluyor.

İlk maçı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan sarı lacivertliler, seride 1-0 öne geçmişti.

Fenerbahçe Opet'te 24 sayı kaydeden Melissa Vargas karşılaşmanın en skorer ismi olurken, VakıfBank'ta Gabi 14 sayı ile oynadı.

Sarı lacivertli ekip, 2 set alması halinde üst üste 3 sezon adını finale yazdırmayı başaracak.

VakıfBank'ın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip, altın set ile belli olacak. Son şampiyon sarı siyahlılar, finale yükselirse üst üste 5'nci kez finale adını yazdırmış olacak.

İki takım bu sezon toplamda 8'inci kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 7 maçın 4'ünü Fenerbahçe Opet kazanırken, 3'ünden Vakıfbank galibiyetle ayrıldı.

Mücadele VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanıyor.