Haberler Voleybol VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE

VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE

Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 1/4 etabındaki ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:10
VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren Fenerbahçe Opet, ligi ikinci sırada noktalayan VakıfBank'a konuk oluyor.

İlk maçı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan sarı lacivertliler, seride 1-0 öne geçmişti.

Fenerbahçe Opet'te 24 sayı kaydeden Melissa Vargas karşılaşmanın en skorer ismi olurken, VakıfBank'ta Gabi 14 sayı ile oynadı.

Sarı lacivertli ekip, 2 set alması halinde üst üste 3 sezon adını finale yazdırmayı başaracak.

VakıfBank'ın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip, altın set ile belli olacak. Son şampiyon sarı siyahlılar, finale yükselirse üst üste 5'nci kez finale adını yazdırmış olacak.

İki takım bu sezon toplamda 8'inci kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 7 maçın 4'ünü Fenerbahçe Opet kazanırken, 3'ünden Vakıfbank galibiyetle ayrıldı.

Mücadele VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Okan Buruk'un yıldızına kanca...
7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı!
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eczacıbaşı finalde!
Avantaj Eczacı’da
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lionel Messi'den özür paylaşımı! Lionel Messi'den özür paylaşımı! 18:43
Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye 18:35
G.Saray'da flaş gelişme! Zaniolo... G.Saray'da flaş gelişme! Zaniolo... 18:33
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama! Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama! 18:23
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! 17:13
Okay West Bromwich'te sezonun oyuncusu oldu! Okay West Bromwich'te sezonun oyuncusu oldu! 17:06
Daha Eski
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması! 16:48
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! 16:47
Anadolu Efes'ten yeni Singleton açıklaması! Anadolu Efes'ten yeni Singleton açıklaması! 16:43
Trabzonspor’dan Bakasetas için Abdülkerim örneği! Trabzonspor’dan Bakasetas için Abdülkerim örneği! 16:40
"Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" "Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" 16:13
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! 15:04