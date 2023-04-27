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Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi

İtalyan basını, Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile kavga ettiğini yazdı. İkilinin maçın ardından kavga ettiği ve Karakurt'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:58
Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi

İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başkan Gianvittorio Leonardi ile tartıştı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği İtalya Serie A1 Ligi yarı final serisi 1. maçının ardından koridorlarda tartışma yaşandı. Kulüp başkanı Leonardi, Karakurt'u profesyonel olmamakla suçladı. Karakurt da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.

İkili arasında hoş olmayan sözlerin söylendiği ve bu tartışmanın basın toplantısı odasının yanında olduğu için tüm medyanın da duyduğu öne sürüldü.

SEZON SONU GİDEBİLİR

Novara Kulübü'nün kaderi belirleyecek ikinci maç öncesi Karakurt ile ilgili bir karar verebileceği de belirtildi.

23 yaşındaki milli pasör çaprazı Mayıs 2021'de VakıfBank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

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