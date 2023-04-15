Ebrar Karakurt'tan duygulandıran Julia Ituma paylaşımı

19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Oynadıkları maçın ardından otele gelen ekip otelin girişinde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.



Julia Ituma'nın saat 22:30 - 23:50 arasında odasının bulunduğu koridorda bir yürüdüğü, odasının kapısının önünde yere oturup bir süre üzgün şekilde durduğu ve ardından da odasına girdiği güvenlik kamerasına yansımıştı.

Gece boyunca takım arkadaşlarına ve başantrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma'nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna 'Good by (Hoşça kalın)' yazdığı ortaya çıktı.

EBRAR KARAKURT'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Novara forması giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Julia Ituma için dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.