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F.Bahçe'den müthiş dönüş

Galatasaray ve Arkasspor yenilgilerinin ardından Tokat Plevne’ye konuk olan F.Bahçe, rahat bir zafer aldı. Sarı-lacivertliler, 25-18, 25-19 ve 25-19’luk sonuçlarla 5.galibiyetini elde etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
F.Bahçe'den müthiş dönüş

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 8. haftasında Tokat Belediye Plevne'ye konuk oldu. Rakibi karşısında sergilediği üstün oyunla maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 5. galibiyetine imza attı. Ali Yücel Spor Salonu'ndaki maça Kanarya Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Hasan Yeşilbudak ve Burak Mert'le başladı.

SIRADAKİ RAKİP CRAİOVA

İyi başladığı maçta ilk seti 18-25 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci seti de 19-25 kazandı. Üçüncü seti de 19-25 alan sarı-lacivertliler, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı. Kanarya Avrupa'da CEV Cup 16'lı Finalleri rövanş maçında Romanya temsilcisi Craiova'yı konuk edecek. 16 Kasım Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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