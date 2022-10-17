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F.Bahçe filede kayıp

Sarı-lacivertliler, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4.haftasında TÜRŞAD’a 3-1 mağlup oldu. TÜRŞAD’da Bardia Saadat, 24 sayı ile en skorer isim.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
F.Bahçe filede kayıp

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4.haftasında TURŞAD ile Fenerbahce HDI Sigorta, Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı TURŞAD 25-17, 14-25, 25-21, 25 -19 setlerle 3-1 kazanarak flaş bir galibiyete imza attı. TURŞAD takımından İranlı genc pasor caprazı Bardia Saadat, 24 sayılık performansı ile şov yaptı ve karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı.

FERREIRA 18 SAYI ALDI

Türşad'da ayrıca Mateusz Mika 10, Hakan Polat 9, Marko Vukašinović 8, Cuneyt Dağcı 5 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Fenerbahce HDI Sigorta'da ise Alexandre Ferreira 18 sayı ile zirvede. Yacine Louati 10 sayıyla cift hanelere ulaşan isimler oldu. TURŞAD gelecek hafta Cizre belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta ise Spor Toto ile karşılaşacak.

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