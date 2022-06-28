Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

Voleybol Kadın Milli Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları'nda İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla oynadı. Milliler, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran salı günü TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak. İtalya'dan önce ev sahibi Cezayir'i 3-0'lık skorla mağlup etmiştik.