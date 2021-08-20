Haydi kızlar! Rakip Ukrayna | Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 5. tamamlayan Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ile bıraktığı yerden devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, bugün ikinci sınavına çıkacak. İlk maçta Romanya'yı deviren ay-yıldızlı ekibimiz, Ukrayna ile karşılaşacak. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



GUİDETTİ'DEN İDDİALI SÖZLER

Milli Takım'ın antrenörü Guidetti, yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtip, "Gruptaki ikinci maçımızı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Olimpiyatların ardından yine başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımız tamamen turnuvaya konsantre olmuş durumda. Maç maç düşünüp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki tüm takımlar gibi şampiyonluğu çok istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek güç ve potansiyale de sahibiz" açıklamasını yaptı.