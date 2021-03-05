Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Polonya'nın Chemik ekibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı. VakıfBank, ilk sette Haak'ın sayılarıyla etkili oldu. Sarısiyahlılar, 25-21 galip gelerek 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, ikinci seti de 25-13 kazanarak durumu 2-0 yaptı. İki set aldıktan sonra tur atlamayı garantileyen VakıfBank, üçüncü sette de rahat bir oyun sergiledi. Bu seti de 25- 13'lük skorla hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank, üst üste 9. kez adını yarı finale yazdırdı.
Vakıfbank yarı finalde!
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank, 3-0’ın rövanşında Chemik’i aynı skorla yenip finalde İtalyan ekibi Busto Arsizio ile eşleşti.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50