Vakıfbank yarı finalde!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Polonya'nın Chemik ekibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı. VakıfBank, ilk sette Haak'ın sayılarıyla etkili oldu. Sarısiyahlılar, 25-21 galip gelerek 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, ikinci seti de 25-13 kazanarak durumu 2-0 yaptı. İki set aldıktan sonra tur atlamayı garantileyen VakıfBank, üçüncü sette de rahat bir oyun sergiledi. Bu seti de 25- 13'lük skorla hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank, üst üste 9. kez adını yarı finale yazdırdı.