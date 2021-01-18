Filede Fenerbahçe güldü

Misli.com Sultanlar Voleybol Ligi'nde 18. haftada oynanması gereken erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. Maça rüzgar gibi başlayan sarı-lacivertliler, ilk sette rakibine şans tanımadı ve 25-13'lük üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İkinci periyotta da rakibine karşı maçı forse eden Sarı Kanarya, 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü periyotta Eczacıbaşı oyuna ağırlığını koydu. 5-4 gerideyken arka arkaya sayılar bulan konuk ekip, molaya 16-12 önde girdi. Turuncu-siyahlılar set boyu üstünlüğü korudu ve 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü çeyrekte büyük bir rekabet yaşandı ama sarı-lacivertliler 25-23 kazandı. Fenerbahçe bu galibiyetle 23. maçında 21. galibiyetini aldı ve 2. sıradaki yerini korudu. Günün diğer maçında PTT, Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.