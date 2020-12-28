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Solhan hata yapmadı

'nin 10. hafta erteleme maçında ile Solhanspor karşı karşıya geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Solhan hata yapmadı

AXA 'nin 10. hafta erteleme maçında ile Solhanspor karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Bingöl temsilcisi, ilk sette 25-21'lik üstünlükle ayrıldı: 1-0. İkinci seti 25-19 alan Bursa BŞB, durumu eşitledi: 1-1. Karşılaşmaya ağırlığını koyan Solhan, 25-20 ve 25- 19'luk setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 8. galibiyetini aldı.

SHARIFI HALİLİYE'YE
Sigorta Efeler Ligi ekibi Haliliye Belediye, geçen sezon Bursa BŞB forması giyen İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, "Sharifi genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takımda da oynuyor. Takımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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