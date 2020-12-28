Solhan hata yapmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta erteleme maçında Bursa BŞB ile Solhanspor karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Bingöl temsilcisi, ilk sette 25-21'lik üstünlükle ayrıldı: 1-0. İkinci seti 25-19 alan Bursa BŞB, durumu eşitledi: 1-1. Karşılaşmaya ağırlığını koyan Solhan, 25-20 ve 25- 19'luk setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 8. galibiyetini aldı.

SHARIFI HALİLİYE'YE

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Haliliye Belediye, geçen sezon Bursa BŞB forması giyen İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, "Sharifi genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takımda da oynuyor. Takımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.