Spor Toto Tie-Break’te

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 01:50Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Voleybol AXASigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda TokatBelediye Plevne'yi 3-2 yendi. Konuk ekip ilk seti 25-21 alarak öne geçti. Plevne, 25-22'lik skorla durumu eşitledi: 1-1. Üçüncü setin de kazananı 25-23'lük skorla Plevne oldu: 2-1. Ardından maça ağırlığını koyan Spor Toto, dördüncü setten 25-19'luk üstünlükle ayrıldı. Tie-break setinde de konuk ekip daha iyi bir oyun ortaya koydu. Final setinde 15-8'lik üstünlüğüyle maçı 3-2 kazanan Spor Toto, 12. galibiyetini elde etti. Tokat Plevne ise 9. mağlubiyetini aldı.