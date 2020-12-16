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Yeşilyurt CEV 'nda çeyrek finalde!

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV son 16 turunda Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 (12-25, 9-25, 8-25) yenerek çeyrek finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:59
Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde!

Voleybolda Kadınlar CEV son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, çeyrek finalde Kairos Ponta Delgada-UVC Holding maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı final için sahaya çıkacak ekibinin maçı Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic ()

TK KAUNAS: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)

SETLER: 12-25, 9-25, 8-25

SÜRE: 48 dakika (16, 16, 16)



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