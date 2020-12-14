Fenerbahçe hata yapmadı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediye'ye konuk olah F.Bahçe HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Kanarya, ilk iki seti 25-22 ve 25-16 alırken; İnegöl, 25-19 ve 25-22'yle durumu eşitledi. Tie-break setinde ise üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 15-12'lik skorla maçı 3-2 kazanan taraf oldu. 17. maçında 16. galibiyetini alan F.Bahçe, zirvedeki yerini korudu. İnegöl ise 9. kez kaybetti.

PERDE KAPANIYOR

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve yarışını sürdüren Arkasspor, bugün evinde son sıradaki Arhavi Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 21. hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak ve Misli. com'dan yayınlanacak.