Haberler Voleybol Nuri Şahin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde!

Büyükşehir Belediyesi'nde!

takımlarından Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Başantrenörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı. Şahin, son olarak ’nı çalıştırmıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:11 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:48
Nuri Şahin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde!

'nde mücadele eden Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Başantrenörlük görevine en son 'nı çalıştıran getirildi.

Kulübü Erkek Voleybol takımı Başantrenörü Fazıl Demirci ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından takımın başına Nuri Şahin getirildi. Aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra geçen sezon BBSK genç takım ve 1. Lig takımında antrenörlüğe başlayan ve aynı sezon Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol'da kısa bir süre baş antrenörlük yapan Şahin, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile karşılıklı atılan imzanın ardından Nuri Şahin resmen takımın Başantrenörü oldu.

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