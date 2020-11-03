Efelerin efesi

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin tartışmasız lideri Fenerbahçe HDI Sigorta... Ligin 13. haftasında Solhanspor'a konuk olan sarı-lacivertli voleybolcular, salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ertelenen maçlarla birlikte 11. maçında 10. galibiyetini elde eden Kanarya, güçlü rakibi Arkas'ın önünde zirvedeki yerini korudu. İlk sete rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 25-17'lik bir üstünlük sağladı.



ZİRVENİN SAHİBİ

İkinci sette kıran kırana bir mücadele vardı. 34 dakika süren bu bölümü 25-22 önde bitiren sarılacivertliler, sonraki seti ise 25-23 kaybetti. Son sette farkını ortaya koyan Kanarya, 25-20'lik galibiyetle salondan üstün ayrıldı. Bu arada maç öncesi Ege'de yaşanan deprem nedeniyle Solhan, "Geçmiş olsun İzmir" pankartıyla sahaya çıktı. İki takım da 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.