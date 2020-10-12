Fener’den zirve hamlesi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor'u ağırlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, rakibini set vermeden geçti ve averajla zirveye çıktı: 3-0. Sarı-lacivertliler, 78 dakika süren mücadelenin setlerini ise 25-19, 25-17 ve 25-22 aldılar. Maça etkili başlayan Arkas; Matic, Burak, Yiğit ve Mustafa'nın sayılarıyla 6-2 öne geçti. Mola sonrası hemen toparlanan F.Bahçe, bir ara 14-9 geriye düşse de seti 25-19 aldı. Emre, Hoag ve Hidalgo'nun etkili olduğu ikinci seti de 25-17 alan Kanarya, son seti de 25-22 kazanarak galibiyete ulaştı.