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14 Mayıs 2020, Perşembe
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’da Blankenau kaldı

Arkasspor’da Blankenau kaldı

, iç transferde ile sözleşme yeniledi. 'un Takımı'ndan öğrencisi olan 31 yaşındaki pasörün 1 yıl daha mavi-beyazlı formayı terleteceği belirtildi.

, iç transferde ile sözleşme yeniledi. 'un Takımı'ndan öğrencisi olan 31 yaşındaki pasörün 1 yıl daha mavi-beyazlı formayı terleteceği belirtildi. 1.94 boyundaki voleybolcu, ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'da mutlu olduğunu dile getirdi.

  1. 14.5.2020
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