Arkasspor’da Blankenau kaldı

Arkasspor, iç transferde Jay Blankenau ile sözleşme yeniledi. Antrenör Glenn Hoag'un Kanada Milli Takımı'ndan öğrencisi olan 31 yaşındaki pasörün 1 yıl daha mavi-beyazlı formayı terleteceği belirtildi. 1.94 boyundaki voleybolcu, ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'da mutlu olduğunu dile getirdi.