Voleybol'da şampiyon Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Voleybol'da şampiyon Dört oldu

Voleybol'da şampiyon Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu oldu

Sarayköy’de düzenlenen yıldızlar voleybol turnuvasında şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu oldu. Genç voleybolcular kazandıkları şampiyonluk kupasının sevincini okul arkadaşlarıyla paylaştı.

Sarayköy Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Buldan Dört oldu.

Buldan İmam Hatip Ortaokulu ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Genç voleybolcular kazandıkları şampiyonluk kupasının sevincini okul arkadaşlarıyla paylaştı.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:29
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