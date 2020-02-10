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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Rövanş 'nin

Rövanş Fenerbahçe'nin

’nin 15’inci haftasında konuk ettiği rakibini , ve ’lik setlerle geçen F.Bahçe, ilk yarıdaki maçın rövanşını almış oldu.

Voleybol Vestel Venus 'nin 15. haftasında Opet, HDI 'yı 3-0 mağlup etti. İlk sette Fenerbahçe Opet etkili taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Teknik molayı 12-9 önde geçen sarı-lacivertli ekip, seti de kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette taktik servis atışlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

EDA ŞOV YAPTI

Üçüncü sette de teknik molayı ikinci sette olduğu gibi 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti , maçı da 3-0 kazandı. Sarı Melekler'de kaptan Dündar, 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekip, 15.maçında 13'üncü galibiyetini aldı ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım ise 35 puanla 4. sırada kaldı. Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı da aldı.

  1. 10.2.2020
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