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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Erdoğan'dan tebrik

Erdoğan'dan tebrik

A Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde 'yı 3-0 mağlup edip olimpiyat biletini cebine indirdi. Başkan , Almanya karşısında elde ettiği tarihi zaferin ardından Filenin Sultanları'nı kutladı.

, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "2020 finalinde 'yı mağlup eden A Milli takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Göstermiş oldukları üstün performansla katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol 'mızı gönülden kutluyorum."

  1. 13.1.2020
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