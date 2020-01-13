Erdoğan'dan tebrik
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup edip olimpiyat biletini cebine indirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya karşısında elde ettiği tarihi zaferin ardından Filenin Sultanları'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadelerini kullandı.
KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum."
- 13.1.2020
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