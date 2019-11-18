Aslan kükredi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeşilyurt'u konuk etti. Sezona fırtına gibi giren Aslan, rakibini set vermeden mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk setinde rakibine oranla daha üstün olan taraftı. Galatasaray baştan sona üstün oynadığı setten 25-18'lik üstünlükle ayrılarak durumu 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın ikinci setinde de durum farklı olmadı. Sarı-kırmızılılar, oyunu sürklase etti ve 25-22'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise son ana kadar büyük bir çekişme yaşandı.

SON SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

Mücadeleyi uzatmak isteyen Yeşilyurt, Galatasaray'a uzun süre direndi. Sarı-kırmızılı ekibin kaçıp konuk ekibin kovaladığı son sette Cimbom, teknik molaya 12-10 önde giren taraf oldu. Aradaki fark setin genelinde iki ile üç arasında gidip gelirken; Yeşilyurt Aslan'ı 23- 23'te yakaladı. Ardından öne geçse de Galatasaray, maçı bitiren taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, son anlarda ağırlığını koyarak 27- 25'lik skorla karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı. Bu sezon fırtına gibi esen Sultanlar, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Ligdeki toplamda 8. zaferini kazanarak lider Eczacıbaşı'nı yakın takibini sürdürdü.