Efeler finalde
Evsahibi Estonya’ya tek set veren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Lig’de finale yükselirken, FIVB Challenger Kupası’na katılmayı garantiledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'de ev sahibi Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan karşılaşmanın ilk setini ay-yıldızlılar 25-23 önde tamamlayarak, 1-0 öne geçti. Estonya ikinci seti 25-22 kazanıp skoru eşitlese de A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti de 28-26 alarak, mücadeleyi 3-1 kazandı.
ULUSLAR LİGİ'NE
Milliler Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Belarus ile bugün finalde karşılaşacak. Tallin'de bugün 19.00'da başlayacak final mücadelesini, TRT Spor naklen yayınlayacak. Finale kalan Türkiye ve Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
SULTANLAR'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Çin'de 03-07 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde mücadele edecek olan A Bayan Milli Takımımızın grubu ve rakipleri belli oldu. Programı şöyle: (A GRUBU) 3 Temmuz / 14.30: Çin, 4 Temmuz / 14.30: İtalya
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Efeler finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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