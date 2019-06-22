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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Efeler finalde

Efeler finalde

Evsahibi Estonya’ya tek set veren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ’de finale yükselirken, ’na katılmayı garantiledi.

A , 2019 Dörtlü Finali'de ev sahibi Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan karşılaşmanın ilk setini ay-yıldızlılar 25-23 önde tamamlayarak, 1-0 öne geçti. Estonya ikinci seti 25-22 kazanıp skoru eşitlese de A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti de 28-26 alarak, mücadeleyi 3-1 kazandı.

ULUSLAR LİGİ'NE
Milliler Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Belarus ile bugün finalde karşılaşacak. Tallin'de bugün 19.00'da başlayacak final mücadelesini, Spor naklen yayınlayacak. Finale kalan ve Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak 'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

SULTANLAR'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
'de 03-07 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde mücadele edecek olan A Bayan grubu ve rakipleri belli oldu. Programı şöyle: (A GRUBU) 3 Temmuz / 14.30: Çin, 4 Temmuz / 14.30:

  1. 22.6.2019
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