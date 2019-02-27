HalkBank Avrupa'dan elendi
Grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen en iyi 3 ikinci arasında yer alamayan Halkbank, turnuvadan elendi.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Kazan kentinde oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
A Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitiren Halkbank, en iyi 3 ikinci arasında yer alamadı ve organizasyona veda etti.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alan 5 takım ile en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
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Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
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