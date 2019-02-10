Solhanspor'dan rahat galibiyet
10 Şubat 2019, Pazar
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Solhanspor'dan rahat galibiyet

Solhanspor'dan rahat galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: M. Hayrı Yılmaz, Yavuz Yalçın
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)
B. Belediye: Serkan Hacıoğlu, Gökay Sertel, Eray Güven, Ertuğrul Güven, Taha Yasin Kalkan, Aydın Güler
Setler: 25-16, 25-23, 25-18
Süre: 16, 25, 20 (61 dakika)
  1. 10.2.2019 21:28
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