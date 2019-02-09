Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
09 Şubat 2019, Cumartesi
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı. 'nde ise 17. hafta, oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-1

EFELER LİGİ

Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor: 3-0

Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango: 2-3

İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Galatasaray-Arkas Spor: 3-2

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 1-3

  1. 9.2.2019 21:44
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