Maliye Piyango evinde güldü
22 Ocak 2019, Salı
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evinde güldü

Maliye Piyango evinde güldü

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında , konuk ettiği Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel)

Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)

Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20

Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)

  1. 22.1.2019 22:03
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