Maliye Piyango evinde güldü
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel)
Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)
Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20
Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)
- 22.1.2019 22:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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