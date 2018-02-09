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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda ve Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

    11 Şubat Pazar:

    14.00 Çanakkale Belediyespor-VakıfBank (Anafartalar)

    15.30 İlbank-Seramiksan (TVF Başkent)

    17.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Burhan Felek)

    17.30 Nilüfer Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

    17.30 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (BJK Akatlar)

    - Efeler Ligi

    Yarın:

    13.00 Maliye Piyango-Beşiktaş (TVF Başkent)

    14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Kula)

    15.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Metro Enerji)

    16.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

    17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park)

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:28
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