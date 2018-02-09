Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)
11 Şubat Pazar:
14.00 Çanakkale Belediyespor-VakıfBank (Anafartalar)
15.30 İlbank-Seramiksan (TVF Başkent)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
17.30 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (BJK Akatlar)
- Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Maliye Piyango-Beşiktaş (TVF Başkent)
14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Kula)
15.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Metro Enerji)
16.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park)
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:28
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
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