Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

11 Şubat Pazar:

14.00 Çanakkale Belediyespor-VakıfBank (Anafartalar)

15.30 İlbank-Seramiksan (TVF Başkent)

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.30 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (BJK Akatlar)

- Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Maliye Piyango-Beşiktaş (TVF Başkent)

14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Kula)

15.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Metro Enerji)

16.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park)