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    09 Ocak 2018, Salı
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    basına tanıtıldı

    Sneijder basına tanıtıldı
    Katar'ın El-Gharafa takımı, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı 'i basına tanıttı. 10 numaralı formayı giyecek olan Wesley'in hocası Bülent Uygun, "Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri. Ondan beklentimiz, gençlere tecrübelerini aktarması ve takıma fayda sağlaması" diye konuştu.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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