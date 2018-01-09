Sneijder basına tanıtıldı
Katar'ın El-Gharafa takımı, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sneijder'i basına tanıttı. 10 numaralı formayı giyecek olan Wesley'in hocası Bülent Uygun, "Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri. Ondan beklentimiz, gençlere tecrübelerini aktarması ve takıma fayda sağlaması" diye konuştu.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Sneijder basına tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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