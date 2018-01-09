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    09 Ocak 2018, Salı
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    3 hafta oynamayacak

    Coutinho 3 hafta oynamayacak
    Liverpool 'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna katan Barcelona, dün imzayı attırdı. Brezilyalı futbolcuyu 160 milyon euro bedelle kadrosuna katan Katalan ekibi, yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sakat olan 'nun 3 hafta oynamayacağı öğrenildi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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