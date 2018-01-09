Coutinho 3 hafta oynamayacak
Liverpool 'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna katan Barcelona, dün imzayı attırdı. Brezilyalı futbolcuyu 160 milyon euro bedelle kadrosuna katan Katalan ekibi, yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sakat olan Coutinho'nun 3 hafta oynamayacağı öğrenildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Coutinho 3 hafta oynamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.