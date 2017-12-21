 Halkbank-PAOK – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Halkbank-PAOK

    Halkbank-PAOK
    Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, B Grubu 2. maçında bugün sahasında Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Maç 17.30'da başlayacak. Halkbank, gruptaki ilk maçında, Alman ekibi Friedrichshafen'e 3-1 yenilmişti.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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