Ziraat Bankası, Avrupa’da ilk 8’e adını yazdırdı
CEV Cup 1.tur rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi SCM Craiova takımı ile karşılaşan Ziraat Bankası, rakibini 3-2 yenerek Avrupa’da son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Maça kötü başlayan Ziraat Bankası ilk seti 25-13 kaybetti. Daha sonraki seti 25-21 kazanan Ziraat Bankası durumu 1-1'e getirdi. 3. seti 25-23 kaybeden Ziraat Bankası, 4. seti 25-18 kazanarak maçı tie break setine taşımayı başardı. Tie break setini 15-6 alan Ziraat Bankası, rakibini eleyerek Avrupa'daki son 8 takım arasına adını yazdırdı.
Ziraat Bankası, bir sonraki turda Abiant Groningen (Hollanda) - SWD Düren (Almanya) takımının galibi ile oynayacak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Ziraat Bankası, Avrupa’da ilk 8’e adını yazdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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