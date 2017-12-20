Ziraat Bankası, Avrupa’da ilk 8’e adını yazdırdı

CEV Cup 1.tur rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi SCM Craiova takımı ile karşılaşan Ziraat Bankası, rakibini 3-2 yenerek Avrupa’da son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Avrupa iç saha maçlarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynayan Türk temsilcisi ilk maçı Romanya'da 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti. CEV Cup 1. tur rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi SCM Craiova takımı ile Samsun'da karşılaşan Ziraat Bankası, zorlu rakibini Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda ağırladı.



Maça kötü başlayan Ziraat Bankası ilk seti 25-13 kaybetti. Daha sonraki seti 25-21 kazanan Ziraat Bankası durumu 1-1'e getirdi. 3. seti 25-23 kaybeden Ziraat Bankası, 4. seti 25-18 kazanarak maçı tie break setine taşımayı başardı. Tie break setini 15-6 alan Ziraat Bankası, rakibini eleyerek Avrupa'daki son 8 takım arasına adını yazdırdı.



Ziraat Bankası, bir sonraki turda Abiant Groningen (Hollanda) - SWD Düren (Almanya) takımının galibi ile oynayacak.

