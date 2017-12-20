 Halkbank'ın konuğu PAOK – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'ın konuğu

    <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a>'ın konuğu <a href="/index/paok?id=36004c48-174d-4201-91d8-b61e697c8866" class="" rel="tag">PAOK</a>

    Voleybolda, 'nde mücadele eden , B Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın sahasında Yunanistan ekibi ile karşılaşacak.

    TVF Başkent Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Letonya'dan Salvis Kurtiss ve Rusya'dan Alexey Pashkevich hakem ikilisi yönetecek. Türk temsilcisi, gruptaki ilk maçında, deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'e 3-1 mağlup olmuştu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın oyuncularından Faik Samed Güneş, kulübün vizyonuna yakışır bir sezon geçirmek istediklerini belirterek, "Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk hedefe ulaştık. Sırada Şampiyonlar Ligi var. İlk maçta istediğimizi alamadık. Ankara'da, tribünleri dolduracağına inandığımız muhteşem taraftarımızın desteğiyle, ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Takımın Bulgar pasör çaprazı Velizar Chernokozhev ise arkadaşlığın üst düzeyde olduğu bir takımda forma giydiğini kaydetti. Genç oyuncu, "Bu birliktelik ve kaliteyle sezonda iyi işler başarılacağına inanıyorum. maçı bizim için önemli bir başlangıç olacak. Seyircimizi tribünlere davet ediyoruz. Biz onlarla daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
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