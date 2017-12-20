 Fenerbahçe - Sir Sicoma Colussi Perugia: 0 - 3 – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe - Sir Sicoma Colussi Perugia: 0 - 3

    Fenerbahçe - Sir Sicoma Colussi Perugia: 0 - 3

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında, İtalya'nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3 - 0 mağlup oldu.

    TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 21-25 ve 23-25 tamamlandı.
    Sarı-lacivertliler, A Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında 17 Ocak 2018 Çarşamba günü, Türkiye saati ile 22.30'da, İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımıyla karşılaşacak.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe - Sir Sicoma Colussi Perugia: 0 - 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN