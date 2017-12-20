Fenerbahçe - Sir Sicoma Colussi Perugia: 0 - 3
CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında, İtalya'nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3 - 0 mağlup oldu.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 21-25 ve 23-25 tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, A Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında 17 Ocak 2018 Çarşamba günü, Türkiye saati ile 22.30'da, İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımıyla karşılaşacak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
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