 Yılın en iyi voleybolcusu Zhu Ting – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Yılın en iyi voleybolcusu Zhu Ting

    Yılın en iyi voleybolcusu Zhu Ting

    Bayan Voleybol Takımı’nın Çinli yıldız smaçörü Zhu Ting, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Ödülleri Töreni’nde ‘Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Yıldız oyuncuya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu verdi.

    'ın yıldızı Zhu Ting, 'Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu' seçildi. Sarı-siyahlıların şampiyonlukla tamamladığı 2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2017 CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının ikisinde de 'En Değerli Oyuncu' seçilen başarılı voleybolcu, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Ödülleri Töreni'nde 'Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Yıldız oyuncuya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu verdi.
    Zhu Ting'in kazandığı bireysel ödüllerden bazıları şu şekilde:

    2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası MVP
    2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Smaçör
    2017 CEV Şampiyonlar Ligi MVP
    2017 Türkiye Ligi En Skorer Oyuncu
    2017 Türkiye Ligi En İyi Smaçör
    2016 Olimpiyat Oyunları "En İyi Smaçör"
    2016 Olimpiyat Oyunları "En Değerli Oyuncu"
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:00
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