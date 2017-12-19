Yılın en iyi voleybolcusu Zhu Ting
VakıfBank Bayan Voleybol Takımı’nın Çinli yıldız smaçörü Zhu Ting, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Ödülleri Töreni’nde ‘Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Yıldız oyuncuya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu verdi.
VakıfBank'ın yıldızı Zhu Ting, 'Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu' seçildi. Sarı-siyahlıların şampiyonlukla tamamladığı 2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2017 CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının ikisinde de 'En Değerli Oyuncu' seçilen başarılı voleybolcu, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Ödülleri Töreni'nde 'Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Yıldız oyuncuya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu verdi.
Zhu Ting'in kazandığı bireysel ödüllerden bazıları şu şekilde:
2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası MVP
2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Smaçör
2017 CEV Şampiyonlar Ligi MVP
2017 Türkiye Ligi En Skorer Oyuncu
2017 Türkiye Ligi En İyi Smaçör
2016 Olimpiyat Oyunları "En İyi Smaçör"
2016 Olimpiyat Oyunları "En Değerli Oyuncu"
Zhu Ting'in kazandığı bireysel ödüllerden bazıları şu şekilde:
2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası MVP
2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Smaçör
2017 CEV Şampiyonlar Ligi MVP
2017 Türkiye Ligi En Skorer Oyuncu
2017 Türkiye Ligi En İyi Smaçör
2016 Olimpiyat Oyunları "En İyi Smaçör"
2016 Olimpiyat Oyunları "En Değerli Oyuncu"
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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