 Fenerbahçe'nin konuğu Sir Colussi Sicoma – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin konuğu Sir Colussi Sicoma

    Fenerbahçe'nin konuğu Sir Colussi Sicoma

    , CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibini konuk edecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım grubundaki ilk maçta sahasında Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-1 mağlup olmuştu.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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