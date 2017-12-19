Fenerbahçe'nin konuğu Sir Colussi Sicoma
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım grubundaki ilk maçta sahasında Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-1 mağlup olmuştu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:36
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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