Gruptaki ilk karşılaşmada Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, ikinci müsabakada yarın Belçika'nın Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da TSİ 22.30'da Noliko'ya konuk olacak. Müsabakada, hakemler Liechtenstein'dan Philippe Schürmann ile Rusya'dan Nikolai Knizhnikov görev yapacak.

Avrupa kupalarında 93. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 92 maçta 53 galibiyet ve 39 yenilgi aldı. Grubun diğer maçında Zaksa ile Diatec, yarın Polonya'da karşı karşıya gelecek.