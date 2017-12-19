 Arkas Spor, Noliko'ya konuk olacak – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , Noliko'ya konuk olacak

    <a href="/index/arkas-spor?id=f88396c6-9ca3-4922-944e-78eceaa178d1" class="" rel="tag">Arkas Spor</a>, Noliko'ya konuk olacak

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ikinci maçında yarın Belçika'da Noliko ile karşılaşacak.

    Gruptaki ilk karşılaşmada Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0 mağlup olan , ikinci müsabakada yarın Belçika'nın Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da TSİ 22.30'da Noliko'ya konuk olacak. Müsabakada, hakemler Liechtenstein'dan Philippe Schürmann ile Rusya'dan Nikolai Knizhnikov görev yapacak.

    Avrupa kupalarında 93. maçına çıkacak , daha önceki 92 maçta 53 galibiyet ve 39 yenilgi aldı. Grubun diğer maçında Zaksa ile Diatec, yarın Polonya'da karşı karşıya gelecek.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:52
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