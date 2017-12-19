Arkas Spor, Noliko'ya konuk olacak
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ikinci maçında yarın Belçika'da Noliko ile karşılaşacak.
Gruptaki ilk karşılaşmada Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, ikinci müsabakada yarın Belçika'nın Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da TSİ 22.30'da Noliko'ya konuk olacak. Müsabakada, hakemler Liechtenstein'dan Philippe Schürmann ile Rusya'dan Nikolai Knizhnikov görev yapacak.
Avrupa kupalarında 93. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 92 maçta 53 galibiyet ve 39 yenilgi aldı. Grubun diğer maçında Zaksa ile Diatec, yarın Polonya'da karşı karşıya gelecek.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:52
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Arkas Spor, Noliko'ya konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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