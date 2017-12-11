Voleybol'da Avrupa mesaisi
Kadınlar voleybolda Türk takımları bu hafta Avrupa kupaları sahnesine çıkacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi, Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek. CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, Çekya ekibi Agel ile yarın deplasmanda TSİ 19.30'da karşılaşacak.
D Grubu'nda ise Türk ekipleri VakıfBank ile Galatasaray, 14 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.
CEV KUPASI
CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, 13 Aralık Çarşamba günü Belçika ekibi VC Oudegem ile mücadele edecek.
Dendermonde kentinde TSİ 22.30'da başlayacak müsabakanın rövanşı ise 10 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 17.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Rakibine üstünlük kuracak ekip 8'li finaller turuna yükselecek.
CEV CHALLENGE KUPASI
Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı da CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Lüksemburg'dan RSR Walfer ile karşılaşacak. Müsabaka Lüksemburg'da TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadelenin rövanşı, 10 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 18.00'de Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Rakibine üstünlük sağlayan takım 8'li finaller turuna adını yazdıracak.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 7
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM 7 DÜVELLE SAVAŞIYOR ZATEN YEDEKLİĞİ SORUN YAPAN DEFOLSUN GİTSİN. BASINDA YEDEK KALIYORSUN DİYE OYUNCUNUN KANINA GİRMESİN
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G.Saray'da Muslera düşüşte
Toplam 1
Yorum
Aslan HER KALECI GOL YER AMA MUSLERA AYNI GOLLERI YIYOR SOLDAN GELEN TOPLARA YA CIKMIYOR YA KACIRIYOR TAKIMIN MORAL VE MOTIVASYONUNU DAGITIYOR !?
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 2
Yorum
hattrick Alda at dercesine verilen pasların değerlendirilememesi hem pası verene ayıp ve saygısızlık hem takıma karşı büyük sorumsuzluk .
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