Osman Demren, yaptığı açıklamada, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa'da ve dünyada geçen sezon adını zirveye yazdırdığını hatırlatarak, "Biz alışığız. Hedef takım olmak güzel bir şey. Kötü değil. Bazı insanlar, bu durumla ilgili olarak, 'Herkes bizi yenmeye çalışıyor' diyebiliyor. Tabii ki öyle olacak. Biz de rakiplerimizi yenmek için çalışacağız." dedi.

Birçok kulvarda başarı hedefiyle mücadele ettiklerini anlatan Demren, şunları kaydetti:

"Kolay bir süreç değil. Ligde normal sezonun ilk yarısı bitti. Bize göre gayet güzel, beklediğimiz gibi çekişmeli geçti. Şu anda ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdik ama biz gayet memnunuz. Yükselerek giden bir form yapımız oldu. Önümüzde Kupa Voley müsabakaları var. Yine CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları da başlıyor. Bu sene çok sert bir gruptayız. Galatasaray, Dinamo Moskova ve Grot Budowlani rakiplerimiz. Bu etabı başarıyla geçeceğimize inancımız tam. Takımımıza güveniyoruz. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarı da çok sert geçecektir."

"BAŞARIYA İNANIYORUZ"

VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren, takım olarak mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarı hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Bizim zorluğumuz, her kulvarda finale oynayan bir takım olmamız. Herhangi bir kulvarı göz ardı ederek oynayamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon için yine büyük umutları olduğuna dikkati çeken Demren, "Çünkü ülkemiz için, Türk kadını için yaşayan bir kulübüz. Bu özelliklerimizden dolayı yine başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kendimizi her zaman en başarılı yerde görüyoruz ama sporda başarı sadece kupayı almak değil. Devamlı o seviyelerde olabilmek de bir başarıdır. Amacımız, sürekli tavrıyla, davranışıyla, yaşamıyla örnek olabilmek ve yine sportif başarıyı da elde edebilmek. Biz kendimizi oralarda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank olarak, altyapıdan gelen oyuncuları A takımda kullanma özelliklerinin yüksek olduğunu belirten sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Bu yıl iki oyuncuyu altyapıdan çıkardık ve performanslarından inanılmaz memnunuz. Diğer taraftan ABD'li oyuncumuz Kimberly Hill ayrılmıştı, yerine aynı ülkeden Kelsey Robinson'ı aldık. Takım kurgumuz hemen hemen aynı ve tabii ki beklentilerimiz de aynı. Takımın gidişatı güzel." şeklinde konuştu.